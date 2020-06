Diego García llega a tiempo

El 15 de septiembre, en el campo de A Cheda de Lugo, se rompió el tendón de aquiles Diego García, hasta ese momento guardameta intocable del Ourense CF. Era la cuarta jornada y le esperaban muchos meses fuera del fútbol por delante. Con todo, "que nadie me dé por muerto, igual llego en el mejor momento, cuando se deciden las cosas", avisó. Lo cumplió, entró en las cuatro últimas convocatorias, la primera la del derbi. "Todos partimos de cero ahora, todos tenemos seis semanas para pelear un puesto", remarca. "No podíamos estar mejor, lo tenemos muy cerca (el ascenso)".

Si la temporada no se hubiese detenido es muy probable que Diego García hubiese tenido que conformarse con vivir a la sombra de Cristian Parra, el guardameta que llegó al Ourense CF para cubrir su baja en la portería. Pero hete aquí que la liga se detuvo, que Diego García, que ya había entrado en las cuatro últimas convocatorias después de superar una rotura de tendón de aquiles, se encuentra de igual a igual con el madrileño. El objetivo, ser el elegido frente al Arosa el domingo 19 de julio.

"Estoy plenamente recuperado, de hecho cuando se paró la liga ya llevaba casi dos meses entrenando, ya había entrado en varias convocatorias, en el derbi, contra el Estradense, en As Pontes y frente al Silva. Sí, se puede decir aquello de que 'el que va a Sevilla pierde la silla', pero ahora todos partimos de cero, todo es diferente", relata.

"Contra la UD Ourense vuelvo", dijo Diego, que lo cumplió. "Fue el tope que me puse, el derbi. A mí el confinamiento me ha venido bien, me he puesto más a punto. No he cogido peso, aunque perdí masa muscular. Estoy mejor que antes", remarca.

Diego García pierde la silla, que pasa a ser propiedad de Cristian Parra. Intocable era el uno, intocable es el otro. ¿Y ahora? "Ahora todos partimos de cero, estamos ante una especie de pretemporada de seis semanas en la que nadie sabe quién tiene ventaja, si es que alguno la tiene. Lo único que debemos tener en la cabeza es el partido contra el Arosa, ojalá haya uno más. Vamos a muerte", detalla el ourensano, que califica su relación con el madrileño como "muy buena, hablamos, salimos a comer, a cenar... Muy buena dentro y fuera del campo. Sólo que los dos queremos jugar, es nuestro trabajo. Si no se hubiera parado la liga sé que no habría jugado ningún partido, o puede que alguno suelto; ahora es diferente, los dos llevamos tres meses sin ponernos los guantes, sin desengrasarnos. Llevo tres meses machacándome para este play off, pelear la alineación va a ser una guerra, entre comillas".

Dos partidos les separan de la Segunda B... "No podíamos estar mejor, lo tenemos muy cerca. Pero en lo único que debemos pensar es en superar al Arosa, si vas más allá estás fuera. Mañana (por hoy) comenzamos la carrera con los test, a por ellos".

Se ascienda o no, la temporada ha sido espectacular, ¿no? "Ha sido la hostia, una pena que se parase. Estábamos peleando el campeonato, nos quedaba un enfrentamiento directo con el Compostela, quién sabe. Ahí quedan los números, ahora se trata de culminarlo. A ello vamos".

"Una oportunidad como ésta igual no la volvemos a tener, estamos ante la situación por la que hemos estado trabajando. Pero insisto, el Arosa, sólo el Arosa", subraya.

Qué bonito sería ascender en un campazo como Balaídos... "Es un pedazo de estadio, de Primera división. Aunque ojalá jugásemos la final en O Couto, en casa, con tu gente... Me acuerdo de cuándo ascendí con el Bouzas, tuvimos que jugar en Cantabria, en Canarias y subimos en Cataluña, en el campo del filial del Girona. Esos play off tienen un sabor especial, los viajes, los partidos en casa... Pero por otro lado, estamos tan cerquita...", apunta.

¿Por qué debo creerme que va a ascender el Ourense CF? "Por corazón, por ganas y por ilusión. Los cuatro lo merecemos, pero nosotros más", finaliza.