"La situación no es como era en marzo"

El secretario y coordinador del Allariz espera con este escrito que "la próxima vez digan 'cuidado'", a la vez que siempre rechazaron la posibilidad de acudir a los juzgados. "La situación no es la misma en marzo que ahora, entonces no habríamos jugado el play off, ahora sí siempre y cuando se diesen las garantías sanitarias debidas".

No era el ascenso a la Preferente Galicia el objetivo con el que el Allariz inició la temporada 19-20. Pero una vez ahí, en la cuarta posición, dicen que a nadie le amarga un dulce. "Partimos con la intención de estar lo más arriba posible, si todo se daba muy bien y subíamos, tendríamos que mirar si tanto deportiva como económicamente nos merecía la pena dar el salto. Ahora nos encontramos con que no sabemos cómo va a ser la próxima temporada, cuántos equipos vamos a ser (de nuevo en la Primera Galicia), cuándo va a comenzar la liga... Lo que sí tenemos claro que a puerta cerrada es completamente inviable, son cero ingresos y los mismos gastos", recalca Miguel Ángel Rodríguez.