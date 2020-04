Hace un año, cuando todo era normal

Hace justo un año, las diferentes competiciones transcurrían con normalidad. No entraba en cabeza alguna entonces lo que estaba por venir, las ligas de fútbol, baloncesto o fútbol sala enfrentaban la recta final con los equipos ourensanos situados en posiciones destacadas.

En la LEB Oro, el Ourense Baloncesto recibió el sábado 6 de abril al Bilbao, a la postre el que junto al Betis conquistó el ascenso a la ACB. 70-82 ganaron los vizcaínos, en la trigésima jornada. En el último cuarto entraron por delante los de Gonzalo García, que sucumbieron después de un parcial de 17-28 en los diez últimos minutos.

Con solamente cuatro jornadas por delante, el COB era quinto, con 18 victorias y 12 derrotas, el mismo balance que el cuarto clasificado, Palma. Pero era tal el apelotonamiento que el Huesca, décimo, el primero que quedaba fuera del play off de cuartos de final, únicamente sumaba un triunfo menos que los ourensanos. Lo poco que quedaba por delante se completó con una victoria en Cáceres, 80-83, una derrota en casa frente al Palencia, 52-55, un triunfo ante el ya descendido Araberri y una más en Melilla en la jornada que cerraba la liga regular, 69-63.

Séptimo finalizó la temporada regular el equipo de García de Vitoria, emparejado con el cuarto, Oviedo, con desventaja de campo. Ni falta que hizo, dos victorias en el Pumarín, a la que unieron una tercera en el Paco Paz, les colocó en la Final a Cuatro de Bilbao. Ahí acabó el sueño, un 1 de junio, en la semifinal ante Palma.

La Tercera división disputó un domingo 7 de abril de 2019 la trigesimoprimera jornada. Perdió la UD Ourense, en Carballo frente al Bergantiños, 2-1; cedió también el Barco, 2-1 en Arousa; igualó el Arenteiro, 2-2 en el campo del Silva; y goleó el Ourense CF, 3-0 al Somozas. Los rojillos continuaban en puesto de play off, eran cuartos, pero la cuesta abajo era evidente, un triunfo y cuatro derrotas en los cinco últimos partidos. Con 52 puntos se sostenían los ourensanos, pero ya eran los mismos que sumaba el Alondras, que con el 2-0 sobre el Laracha cerraba un ciclo de cuatro partidos ganados de los cinco últimos. Sexto caminaba el Barco, tres puntos por detrás, con los blanquinegros undécimos y los carballiñeses decimoquintos.

El final ya se conoce, el iresistible final de valdeorreses y pontinos, doce de los quince últimos puntos los primeros; quince de quince los segundos, les dejaba a las puertas de las cuatro primeras posiciones, quinto y sexto un punto por debajo del Alondras. Asimismo, con un triplete de Marquitos y un triunfo 1-3 en Vilalba cerraba el curso la UD Ourense, octava. Y decimotercero acababan los de Espiñedo, que se despedían perdiendo contra el Barco.

Una jornada más, la 32, disputaba el domingo 7 la Preferente Galicia. Como ahora, el mejor clasificado era el Barbadás, tercero con 62 puntos, seis por detrás del Estradense, ahora en Tercera división. Los azulones, entonces bajo el mando de Manel Vázquez, caían 3-1 en el campo del Atios. Sin el Atlético Arnoia, entonces 'pavoneándose' en la Primera Galicia, había que bajar hasta la decimoquinta posición para encontrar al siguiente equipo ourensano, un Bande que también perdería la categoría. Tomaban aire por aquel entonces con un 0-1 en el campo de A Moreira de Xinzo frente al Antela, colista, lo que un año más tarde es el Polígono sólo que con dos triunfos más a esas alturas que los industriales. Cerraba el cuarteto el Velle, decimosexto a primeros de abril, enredado en una racha de derrotas, cuatro en cinco partidos, la última 1-2 frente al Valladares. Con todo, el destino les tenía preparado un final dulce, la permanencia iba a llegar en los minutos de prolongación del último partido.

La Primera Galicia

La Primera Galicia andaba por la jornada 29, cinco todavía por delante. Dominaba con puño de hierro el Arnoia, 66 puntos, once más que el Polígono. Los dos ganaron aquel domingo, 4-1 los ribadavienses contra el Monterrey y 0-7 los de amarillo en el José Arjiz de Verín. Por abajo, Seixalbo y Atlético Vilariño, ya descolgados, disputaban los últimos minutos en la categoría.

El fútbol sala femenino ourensano contaba con un equipo en la Primera división, el Ourense Envialia, cuya trayectoria no era tan rutilante como un año después pero era ya más que notable, codeándose con las mejores. 3-2 derrotaron las blanquinegras al Móstoles un 6 de abril del año pasado, victoria con la que enjugaron el 4-1 con el que habían regresado de Zaragoza. A final de temporada no esperaba un play off por el título entre los cuatro primeros como ahora, pero sí una Copa con los ocho mejores de la liga. Allí estuvieron las de Gonzalo Iglesias, en Burela.