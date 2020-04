"Somos muy vulnerables, la vida tenemos que disfrutarla"

Diego Seoane (Ourense, abril de 1988) disfruta de su condición de Capitán general en Ferrol. Indiscutible en el lateral derecho, esta temporada ha disputado veinticuatro partidos, con dos goles. Hace ya una década que debutó con el primer equipo del RC Deportivo, en el Pizjuán de Sevilla en un partido de Copa. Con los blanquiazules disputó asimismo la Primera división, antes de experimentar lejos de casa, en el fútbol moldavo, en Chisináu.

- Todo el día con su novia en casa, esto sí que es una prueba de amor...

- Desde luego, es como si protagonizaras un Gran Hermano, compartes con ella todo tu tiempo.

- ¿Qué lección saca de esta batalla?

- Que somos muy vulnerables, aunque parezca que no. Me decía un amigo, pero antes de que pasase todo esto, que la vida son dos días, que por eso hay que disfrutarla todo lo que se pueda. Yo no estaba entre los que lo habían aprendido.

- Este sí que es un partido de todo o nada...

- Es un partido en el que es precisa paciencia porque va a haber prórroga, no ves que se acabe. Pero de ésta saldremos, y cuando lo hagamos tendremos que salir todos juntos a celebrarlo, hacer una especie de manifestación.

- ¿Qué hará el primer día en el que vuelva a ser libre?

- Visitar a la familia. Y agradecer que todo esto habrá pasado.

- Qué mala suerte para el fútbol ourensano, dos equipos de Tercera entre los cuatro primeros y uno más peleando por conseguirlo...

- Para ellos sería una faena que todo se anulase, el trabajo que han hecho no lo merece.