"Ahora vemos que hay que fortalecer la sanidad"

- No nos deja en muy buen lugar que aquí haya muchos más sanitarios infectados...

- Hay que tener cuidado con los datos, cada país los contabiliza de forma diferente. En Rusia no es la situación que se está pintando, ni en China, ni los números de fallecidos en Alemania o en Francia, gente que muere y no se sabe de qué, si la contabilizan o no.

- Porque aquí presumimos de tener una de las mejores sanidades del mundo...

- Estamos ante una situación nueva, a pesar de las semanas de antelación desde que estalló todo en China. Creo que tenemos el mismo desconocimiento hoy que hace quince días en cuanto a la sintomatología, a la propagación del virus... Tengo la sensación que tenemos muy buen sistema sanitario, con gente muy capaz, con un sistema formativo de los mejores del mundo. En situaciones así es cuando nos damos cuenta que debemos fortalecerlo, dotarlo de mejores medios.

- ¿Cuál es la fecha límite para volver a jugar?

- No lo sé, me temo que si queremos acabar tendremos que prolongarla y retrasar el calendario de la próxima temporada, empezar la segunda semana de agosto o incluso la primera de septiembre.

- ¿Una última reflexión?

- Tenemos todo al alcance de un clic, buscamos el bienestar inmediato, pero estamos dañando el equilibrio del planeta.