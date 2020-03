Cara y cruz para el futsal ourensano

El fútbol sala ourensano viviría la cara y la cruz. Si la competición no llegase a reanudarse, el Cidade de As Burgas evitaría un descenso de categoría para el que tiene compradas muchas papeletas. El disgusto se lo llevaría el Ourense Envialia, al que una temporada espectacular no serviría para nada. Las blanquinegras se quedarían sin jugar el play off por el título de liga, una innovación en el reglamento de esta temporada.

Hay un tercer equipo, el Sala Ourense, ahora mismo clasificado para la Copa. Se quedaría sin ella, como también sin opción a pelear una plaza por el ascenso.

La competición se detuvo en la LEB Oro cuando el COB encadenaba cinco derrotas. Con dos victorias de margen sobre el descenso, los ourensanos no están desde luego entre los equipos que sufrirían daños si la liga queda anulada. Tiene muchos visos, con los aspirantes al ascenso o metidos en ERTES o simplemente desmantelados.