"Estamos ante el penalti más importante de nuestras vidas"

- ¿Qué hará el primer día digamos de libertad?

- Si el club me da permiso, pienso coger el coche y marcharnos a Madrid a ver a la familia y despedir a mi abuelo, lo necesito. Y eso que yo no soy tan digamos familiar, puedo pasar tiempo sin ver a mi madre; pero mi mujer no, ella los echa mucho de menos.

- Hablemos algo de fútbol, a esto que ha pasado sí se le puede llamar robar un partido...

- Una putada, no tiene otro nombre. Pero para todos. Llevamos toda la temporada peleando para conseguir un objetivo con el que partió el club y pasa esto. Pero bueno, el partido que tenemos que jugar es éste, comerse la cabeza no es la mejor idea, si el fútbol no vuelve es porque no tiene que volver. Y quién sabe, muchas veces detrás de lo malo viene algo bueno.

- Ya se ha hablado de acabar la temporada a finales de julio o más allá incluso...

- Yo vivo del fútbol, es mi trabajo. Si tengo que estar dos, tres meses más, pues lo estoy. Tengo la suerte de dedicarme a algo que me gusta.

- Escrito está que el Ourense CF se va a acoger a un ERTE, ¿lo entiende?

- No tengo mucha idea del tema, algo se habló, el club nos dijo que estuviésemos tranquilos, nunca hemos tenido problemas con los pagos, pero al final el fútbol es como las empresas. Sí, lo comprendería.

- ¿Estamos todos ante el penalti más importante de nuestras vidas?

- Sí, seguro, sin duda.

- ¿Ha pensado en el fútbol las dos últimas semanas?

- Todos los días, desde que me levanto. Pero mucho tiempo tampoco tengo, mi hija me reclama constantemente.

- Cuando llegó, ¿esperaba estar peleando por el campeonato y con tanta ventaja sobre el resto?

- No, nadie esperaba esta diferencia entre los dos primeros y los demás. Pero tengo que decir que la Tercera gallega es muy competitiva, te puede ganar cualquiera, lo hemos visto los dos últimos partidos, ni Compostela ni nosotros los hemos ganado. Los resultados no reflejan la igualdad que hay, es una liga muy dura y muy atractiva.

- ¿Ve a su equipo con potencial para ascender?

- Sí, llegado el momento tenemos el potencial necesario.