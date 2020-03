Cristian Parra: "Al coronavirus le haría un regate con el que expulsarle de nuestras vidas"

Cristian Parra llegó a Oira a poco de comenzar la temporada. Recaló en el Ourense CF a mediados de septiembre para ocupar la puerta blanquinegra, debilitada con la lesión en Lugo de Diego García. Con el paso de los partidos, el madrileño se fue agigantando ante los delanteros rivales. Pasa el confinamiento en su casa de A Valenzá, lejos de su familia pero con el apoyo, impagable, de su mujer y una niña de año y medio que no entiende por qué no puede bajar al parque a jugar. El fútbol volverá, y Cristian y sus compañeros disputarán el play off de ascenso a Segunda División B.

- Llegó a Ourense hace medio año, ni el guionista más macabro habría imaginado algo así...

- Nada, nadie allá por septiembre, cuando llegué, podría esperarse esto. Y tengo que dar gracias porque aquí no está lo peor.

- Usted es madrileño, ¿se ha sentido señalado por aquello que el foco principal de la epidemia está allí?

- Para nada, no he tenido ningún problema con nadie, en casa soy el único que salgo, a pasear a la perra, a la farmacia, a comprar, mi mujer y la niña no han pisado la calle desde la alarma. No bajo a Madrid desde navidades, mi abuelo ha muerto recientemente, no sabemos si por Coronavirus, no hemos podido despedirle. Saben de dónde soy, nadie me ha dicho nada. Si me lo dijeran sabría qué contestarle.

- Me decía que aquí no está lo peor, ¿su familia qué le dice?

- Mi suegra trabaja en el hospital de La Paz, una tía en el Severo Ochoa de Leganés. Me dicen que aquí, en Ourense, estamos mucho mejor. Me cuentan cosas muy duras. ¡Y las que no me pueden contar! Nos recalcan que nos cuidemos mucho y respetemos en todo momento las normas.

- Además de futbolero, Parra es aficionado a la tauromaquia, de hecho ejerció de recortador. ¿El Coronavirus es el peor toro que se pueda imaginar?

- Quiero dejar claro que hace cuatro, cinco años que dejé de practicarlo, es incompatible con ser futbolista. Lo hacía por afición, en los ratos libres, ya no. Hay una diferencia importante, al toro lo ves venir, al Coronavirus no.

- ¿Es usted de los que acusan de haberse tomado las medidas tarde?

- Es un tema en el que no entro, no creo que ningún gobierno quiera pasar por algo así, con tantas muertes. Ningún gobierno es gilipollas, ni el del PSOE, que es el que está ahora, ni cuando estuvo el PP. No me entra en la cabeza pensar que no se lo tomaron en serio. Cada país ha obrado un poco por su cuenta, me cuentan mis amigos de Melilla que Marruecos enseguida cerró las fronteras con España. Pero los marroquíes las cruzaban para venir a nuestros hospitales.

- ¿Saca algo en limpio de esto?

- Si acaso que España, como país, se junte más.

- ¿Cómo lo está llevando?

- ¿Cómo? Hasta... Menos mal que tengo la perra y bajo algo a la calle, pero mi mujer y la niña no se han movido de casa. Pobre, se asoma a la terraza y señala los columpios.

- Esto va para largo...

- Psicológicamente, no veo que la gente esté preparada, tú te preparas para una rutina, para afrontar un problema, pero no para esto. Encima, te asomas y ves el buen tiempo que hace, si lloviese lo llevaría algo mejor. Al final, pasarte todos los días en casa termina siendo un problema.

- Pronto darán las ocho, toca aplaudir...

- Y debemos hacerlo por mucha gente, por los médicos y sanitarios, por supuesto, pero también por los conductores de autobús, mi madre lo es, cubre una ruta con mucha gente trabajadora, una ruta que pasa por un hospital. No debemos olvidar que hay mucha gente expuesta al peligro.

- Un regate suyo a un delantero del Compostela se hizo viral. ¿Qué regate le haría al Coronavirus?

- Uno que le impida hacer daño, que le expulse de nuestras vidas lo antes posible.