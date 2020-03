Gonzalo Iglesias: "Podíamos hacer mucho mejor las cosas"

Viendo una película de la Segunda Guerra Mundial pasó la mañana Gonzalo Iglesias, el entrenador del Ourense Envialia, a la espera que la competición se reanude. "Se han creado muchos grupos para estar entretenido estos días tan difíciles, estoy teniendo mucho tiempo para volver a formarme", remarca, a la vez que saca en limpio de la pandemia que está asolando España pero también el mundo, "la solidaridad de la gente con todos aquellos que cuidan por nosotros, los aplausos a las ocho de la tarde me emocionan día tras día o los que se han puesto a hacer mascarillas".

La Federación hizo público el lunes que no reanudará el fútbol ni el fútbol sala hasta que lo decida el Gobierno.

- Todo se paró la semana previa a jugar en Burela...

- Lo importante es que la temporada se termine, no me extrañaría nada que tengamos que competir en junio o incluso en julio. Cuándo sea, pero que se termine.

- Vamos, que está radicalmente en contra con lo que ha hecho por ejemplo el voleibol, que ya dio la temporada por finalizada la semana pasada...

- Me parecería muy injusto decir que esta temporada no cuenta, que todo lo que hemos hecho no ha valido para nada. Siendo egoísta, diría que los cuatro primeros puestos ya están bastante definidos... Una opción sería jugar los play off a un solo partido en el campo del mejor clasificado, otra quedarnos con la primera vuelta... Todo menos dar por finalizada la liga.

- Se hablaba de dos escenarios posibles de vuelta, en el primero estaríamos en la penúltima jornada, con el derbi, el segundo sería una semana después de haber finalizado, ¿cómo lo ve?

- Lo que veo es que se tome la decisión que se tome a muchos no les va a gustar. Estamos en una situación excepcional, supongo que lo primero sería recuperar los partidos que no se han podido jugar. Son muchas cosas, los partidos de liga, el play off, tenemos también la Copa Galicia, está la Copa de España...