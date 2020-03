Durán: "Volver al trabajo me da mucho respeto"

Rubén Durán está de baja en el fútbol pero también en su actividad laboral. Y tiene un hijo pequeño con un mayor riesgo que el resto, lo que hace que sus preocupaciones se acentúen.

"Volver al trabajo me supone mucho respeto, repartimos en farmacias, hospitales, y eso te hace entrar en contacto con mucha gente. Y luego está que en casa tengo gente con mayor riesgo, así que...", detalla.

"En situaciones así todos nos acordamos de las personas mayores, son las más débiles. Pero debemos tener claro que por muy joven que seas, si te tiene que coger, te coge".

La Federación gallega hizo pública esta semana su postura cuando se reanude la competición, defiende que se termine, cuándo sea. Durán la secunda, Blanco no tanto. "La temporada se tiene que acabar, sería injusto que equipos que están haciendo un gran año se quedasen sin premio. Y al revés por abajo, que saliesen sin daños. Es una situación que nunca se ha dado, habrá que apurar las fechas jugando como en la Champions, miércoles, domingo, miércoles", remarca Durán, en tanto Iago recalca que "no lo veo bien, la liga tiene que acabar cuando está fijado, si no se pueden jugar todos los partidos que quedan no se juegan. Hay que buscar alguna fórmula, pero ésa no me gusta".

En lo que sí están de acuerdo capitán y goleador rojillo es en su rechazo a jugar a puerta cerrada. "Lo que importa es acabar, tampoco creo que permitan mucho aforo. Jugar sin público tiene poco sentido, aunque ahora lo primordial es la salud", dice Durán. "No lo valoro; si son dos partidos, vale, pero más no me parece buena idea", remacha Iago.