ERTE en Huesca y disolución de la plantilla en el Palma

Calma chicha en el COB, con todo parado a la espera de noticias. Calma en el COB, que no en equipos de la LEB Oro como el Huesca o Palma. En concreto, el club oscense anunció la puesta en marcha de un ERTE que afectará a cuerpo técnico, jugadores y empleados. "Si no tenemos actividad no hay ingresos", justificó el presidente, Antonio Orús, que añadió que "es una medida necesaria para poder asegurar la pervivencia del club". El conjunto aragonés, que cumple la décima temporada en la categoría, cuenta con cuatro nacionales en la plantilla, además del técnico.

Asimismo, Palma, que había conformado un equipo para pelear el ascenso a la ACB, tomó la decisión de disolver la plantilla. El conjunto balear está patrocinado por una empresa enfocada al turismo, uno de los sectores más perjudicados por la crisis sanitaria. Piensan sus dirigentes que la liga no se va a reanudar.