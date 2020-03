"Ourense merece fútbol de un nivel superior"

Que David Ferreiro haya hecho carrera en el fútbol profesional no significa que olvide sus orígenes, los que le vieron salir de Baños de Molgas para jugar en el CD Ourense antes de partir España adelante.

- La UD Ourense, la heredera de 'su' CD Ourense, viene de ganar en Santiago al líder, el Ourense CF marcha un punto por detrás de la cabeza, otro equipo ourensano, el Barco, ocupa puesto de promoción, no sé si está al tanto...

- Lo estoy, como me encanta el fútbol intento estar lo más al día posible de los equipos ourensanos. Tener a un equipo peleando el título, a otro cuarto y a un tercero en el paquete de equipos aspirantes al play off y que acaba de ganar donde nadie lo había hecho es una noticia excelente, a ver si todo acaba bien porque ya es hora de tener un representante en la Segunda división B.

- Por afinidad, ¿qué le está pareciendo la temporada de la UD Ourense?

- Le costó arrancar, pero luego cogió una racha buena de muchos partidos sin perder y se metió entre los primeros. Está un poco lejos del play off, pero queda mucho y nadie puede decir que no pueda acabar metido.

- ¿Va con los rojillos o también con los otros dos?

- Voy con Ourense, me gustaría que algún equipo subiese a Segunda B y después porqué no intentase el salto al futbol profesional. Ourense es una ciudad grande y sobre todo es muy futbolera y necesita y merece fútbol de un nivel superior. No quiero elegir, lo que me gustaría es ver el nombre de Ourense más arriba de la Tercera división.

- David Ferreiro es natural de Baños de Molgas, el colista de la Primera Galicia, que va camino de romper todos los récords, viene de encajar un 11-0...

- Todos estamos sufriendo mucho, el ascenso no estaba previsto, se marcharon muchos jugadores y es verdad que el equipo va camino de un récord, pero negativo. Duele verlos así, pierdes siempre, te golean... Tienen el verano para corregirlo, la ilusión les ha podido.