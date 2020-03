David Ferreiro: "Matamos el tiempo como podemos"

En su casa de Huesca pasa estos días confusos David Ferreiro, la cuota ourensana en el fútbol profesional español. "En situaciones así, te planteas vivir la vida de otra manera, un día te están ovacionando porque has hecho un gol o has subido a Primera división y al siguiente puedes estar en una cama de hospital", subraya el exfutbolista de CD Ourense, que no esconde "el miedo por la gente más mayor, son los más débiles ante la enfermedad", un Coronavirus que en España se acerca a los diez mil contagiados. Con todo, subraya que "todos unidos vamos a ganar este partido".

El ourensano David Ferreiro debía haber jugado el pasado fin de semana en Málaga. Lejos de eso, espera en su casa de Huesca que le digan adelante para volver primero a los entrenamientos y más tarde a la competición.

- Quién nos iba a decir que íbamos a estar así...

- Desde luego, todos teníamos la cabeza puesta en el Málaga y ahora estamos aquí, en casa y sin poder salir. Primero se habló de jugar a puerta cerrada y poco después se suspendieron ya los partidos, que era lo más normal.

- Ya han salido casos de futbolistas que han dado positivo en equipos de Primera y Segunda división. Cuando la primera opción fue jugar a puerta cerrada, como si en el césped no hubiese posibilidad de contagio, ¿llegó a molestarles?

- Yo creo que al principio todos le dimos menos importancia de la que tiene, no fuimos conscientes. Se han dado situaciones sin sentido, partidos a puerta cerrada pero con tres mil, cuatro mil seguidores al lado del campo viéndolo todos juntos en un bar y celebrando juntos los goles. Ya digo, ha habido demasiada inconsciencia.

- Me habla de inconsciencia, ¿también miedo?

- Pues sí, sobre todo por la gente más mayor, son los más débiles ante la enfermedad. Por eso es importante meterse en casa y hacer caso en todo momento a las indicaciones que nos den.

- Está en casa con su mujer, en Huesca; en Ourense tiene a toda la familia, hablarán continuamente...

- Claro, nos llamamos varias veces al día. Unos aquí y otros allí pero todos tenemos que ser responsables, desgraciadamente hay mucho descerebrado. Hemos de tener muy claro que todo esto es en beneficio de todos.

- ¿Y cómo pasa estos días un futbolista que a estas alturas del año pasado jugaba en Primera división?

- Supongo que como todos, metido en casa y con más tiempo que nunca para hablar con la familia, en mi caso aquí con mi mujer. Nada, lo típico, sólo salgo lo justo para pasear a los perros. El resto del tiempo lo pasas viendo los informativos, películas, hablando... En fin, matamos el tiempo como podemos.

- La gente les ve como super hombres que ganan un montón de dinero pero no dejan de ser personas de carne y hueso, ¿no?

- Somos como cualquiera, de un día para otro pasas de jugar al fútbol en campos llenos de aficionados a estar metidos en casa como todos los demás. Nos ha quedado claro a todos que tanto da ser futbolista como trabajador de cualquier otro gremio.

- ¿Qué saca de esta situación?

- Nada bueno, la verdad. Si acaso que te planteas vivir la vida de otra manera, un día te están ovacionando porque has hecho un gol o has subido a Primera división y al siguiente puedes estar en una cama de hospital. Todos unidos vamos a ganar este partido.