"Me siento partícipe como el que más"

La expansión del Coronavirus ha hecho que pasase con menos brillo del merecido el triunfo de la selección gallega. Muchas empezaron la competición pero sólo la dirigida por Iván Cancela llegó al cajón más alto del podio. En plena oleada de suspensiones llegó la victoria en la final, con Marquitos entre los elegidos.

"Estamos todos muy contentos, formamos un grupo fantástico, somos una pequeña familia, un grupo humano excelente. Desde el primer día, todos congeniamos genial, además que el nivel futbolístico de este equipo es increíble, esta selección tiene mucho talento, pero también mucho trabajo", relata el porriñés, que se incorporó a última hora a la convocatoria. "El seleccionador habló conmigo y me dijo que dejarme fuera había sido una decisión muy difícil, pero también que yo era la primera opción si algún compañero tenía algún percance. Me siento partícipe del título como el que más, he estado con ellos desde el primer día, en los entrenos y en los partidos".

el detalle