El Nacional de Atletismo, en Ourense

La edición número 56 de los campeonatos de España absolutos en pista cubierta de atletismo se disputarán en Ourense el sábado 29 y el domingo 1 de marzo, pero el pistoletazo de salida se dio ayer en Expourense, estadio de la competición, con una presentación en la que el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete, ejerció de maestro de ceremonias. Le acompañaron entre otros Raúl Chapado, el presidente de la Federación española; e Isidoro Hornillos, máximo dirigente de la Gallega.

Chapado fue muy contundente al asegurar que "en Ourense vamos a celebrar el campeonato de España más importante en pista cubierta, la de más calidad que hay en el país". Añadió que "queremos que estas instalaciones sirvan de inspiración para los más jóvenes y que creemos en ellas un legado de conocimiento".

Del nivel de la instalación que acogerá la competición nacional, inaugurada en diciembre de 2017, sacó pecho Lete Lasa, que la definió como una de las tres mejores de España y la que cuenta con la tecnología más moderna. Subrayó que tras la disputa de grandes campeonatos de España como el sub 20 en 2018 y el máster en 2019, la pista de atletismo de Ourense "cobra todo o sentido ao acoller outro dos eventos para os que se fixo, neste caso o histórico campionato de España absoluto de atletismo meses antes de que dean comezo os Xogos Olímpicos de Toquio, nos que tamén estarán moitos dos atletas que virán a Ourense".

Lete Lasa recordó que en este año 2020 se cumplen cien años del nacimiento de Manuel Suárez Pumariega, Manuel Molezún, el primer atleta gallego que participó en unos Juegos Olímpicos, en la carrera de los 110 metros vallas de Londres 1948. Hoy, dijo Lete Lasa, son ya veinticinco los gallegos que han tomado parte en unos Juegos, lista que, aseguró, crecerá en la capital de Japón sensiblemente, con todas las esperanzas puestas en Ana Peleteiro, Adrián Ben, Carmela Cardama o Jean Marie Okutu, entre outros.

Peleteiro y Ben competirán en Ourense por ser los mejores de España en triple salto y medio fondo, junto a otros gallegos de primer nivel como Belén Toimil, Saleta Fernández, Tariku Novales, el ourensano Alejandro Fernández, Mauro Triana, Ester Navarrete o Marta Casanova.

El secretario xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia aseguró que "cen anos despois do nacemento do primeiro home en levar ao atletismo galego á cúspide olímpica, Galicia acollerá por primeira vez un campionato de España absoluto en pista cuberta onde se darán cita uns quinientos deportistas que representan o máis alto nivel do atletismo nacional".

"Desde a Xunta de Galicia non temos ningunha dúbida de que este campionato de España absoluto en pista cuberta será un rotundo éxito", finalizó Lete Lasa.