El fútbol sala ourensano llora la muerte de José Luis Gómez Barril, el que fue durante unos cuantos años presidente del Ourense FS en la época dorada del club en la Primera división. Un infarto se lo llevó la tarde del sábado, mientras paseaba.

José Luis cogió un club ya asentado en la élite del fútbol sala español y con él vivió años difícilmente olvidables. Con él llegaron dos patrocinadores importantes, Fórum Filatélico y más tarde la constructora gallega Coinasa. También algunas victorias irrepetibles y tiempos de codearse con lo más granado de la mejor liga del mundo.

José Luis dejó el club allá por el verano de 2009

Cansado, como tantos otros, solo y harto de poner cuartos, así lo dejó dicho, José Luis dejó el club allá por el verano de 2009. Poco después desaparecería, dejando a una ciudad fuertemente futbolsalera huérfana para mucho tiempo.

OBITUARIO



Fue José Luis Gómez Barril un dirigente peculiar, incapaz de estar serio, ni en las derrotas más duras. Extrabajador de la antigua Caixanova, de esa profesión le quedó la presencia física, siempre impecable. Por eso, en el mundillo muchos le conocíamos como 'El pincel'. Porque para nosotros no era ni José Luis ni Gómez Barril ni el presidente, era el pincel, el jefe de los leonciños.

En el mundillo, muchos le llamaban 'El pincel'. // Rosa Prieto

Un día, hace ya mucho, me mostró su frustración porque no eran capaces de alquilar la oficina del club, en la avenida de la Habana, junto al parque de San Lázaro. Poco después me pasé por allí, efectivamente era difícil conseguir a alguien interesado, más que nada porque al teléfono de contacto le faltaba un número...

No hace una semana lo encontré por la calle. Era el pincel de siempre, sonriente y volcánico, como si siempre tuviese prisa por llegar donde fuese. La sonrisa no la perderá nunca.