El partido entre Envialia y Burgas aún no terminó

El sábado 14 de diciembre se disputó el derbi ourensano de la Primera división, 3-0 derrotó el Envialia Ourense al Cidade de As Burgas. Sin embargo, el partido no ha terminado, continúa jugándose. Porque el club franjiverde reclamó dos días después alineación indebida, en concreto de Sara Santos.

Todo depende de la interpretación. Santos fue expulsada en el empate de las ourensanas en Os Remedios frente al Alcorcón, el 23 de noviembre, en la undécima jornada. 1-0 ganaban las de Gonzalo Iglesias cuando las madrileñas igualaron en una jugada en la que la hispanobrasileña reclamó airadamente que había sido objeto de falta. La respuesta que encontró de los árbitros fue la expulsión, una broma que le costó tres partidos de suspensión.

Y ahí empieza el problema. No jugó el sábado siguiente, jornada decimosegunda, en Majadahonda, 30 de noviembre; tampoco en la victoria sobre el Penya Esplugues, jornada 13, 8 de diciembre; por el camino, el día 6, las ourensanas jugaron Copa en la localidad madrileña de San Fernando de Henares. Tres partidos cumplidos pues. Con lo que en la siguiente de liga, contra el Burgas, la alinearon.

Las blanquiverdes se acogen a que los tres partidos, al ser considerada una sanción leve, deben ser cumplidos en la competición en la que la jugadora fue expulsada, o sea en la liga; desde el Envialia aducen que la distinción entre sanción leve y grave se hace en el reglamento del fútbol, nada que ver con el fútbol sala, que tiene su propio código disciplinario, con lo que una sanción se puede cumplir en cualquier partido oficial, sea la competición que sea. Alinearon de hecho a Santos en el derbi después de la consulta a la Federación durante los días previos al partido.

"Entiendo que para ellas sería una faena si les diesen el partido por perdido, entiendo también que los partidos se ganan en el campo, pero a la vez tengo claro que todos debemos jugar en igualdad de condiciones, si se han saltado las reglas deben pagarlo", subraya Manolo Codeso, el entrenador del Cidade de As Burgas, que quiere dejar claro que "esto no lo hacemos porque el rival sea nuestro vecino, haríamos lo mismo contra cualquier otro".

Codeso va más allá y tira de hemeroteca. "Recuerdo que hace siete u ocho años nos reclamaron un partido por entender que una jugadora (María Arias) tenía menos edad de la exigida. Quedó en nada, pero la reclamación ahí estuvo".

Los malos y la ley

"No queremos quedar como los malos de la película, pero tenemos claro que la ley es para todos. Si han metido la pata tendrán que pagarlo, no hay otra.Tengo entendido que no hace mucho, en fútbol, al Atlético Arnoia le dieron por ganado un partido que había perdido en el campo" (0-2 contra el Atios, los ourensanos reclamaron alineación indebida de Estefan y el comité de competición les dio la razón), remarca Codeso.

"Lo normal es que nos den la razón, tengo bastantes esperanzas puestas. Supongo que ellos (el Envialia) se defenderán, presentarán alegaciones, no sé lo que serán capaces de mover", asegura.

"A los derbis, y mira que ha pasado de todo, les faltaba sólo esto, La verdad es que los tres puntos nos vendrían de perlas, si el sábado ganamos (contra el Xaloc, colista, el único al que han derrotado las franjiverdes en lo que va de liga) nos haríamos con seis de golpe que nos harían ver el futuro con más optimismo", acaba.

En la acera de enfrente, mutismo absoluto. "Tenemos la conciencia muy tranquila, no nos hemos saltado las reglas", remarcan.