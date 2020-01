"No sé qué le pasa al Celta B, los veía bastante bien"

Tiago Rodríguez llegó a la UD Ourense procedente del RC Celta de Vigo. La temporada pasada, en el equipo juvenil celeste de la división de honor, le catapultó una vez no era posible el salto al filial hacia uno de los equipos con más nombre de la Tercera división. Desde la distancia, ¿qué pasa en Vigo?, el primer equipo no pita, el segundo tampoco... "Del primer equipo no puedo hablar, no sé, pero lo del Celta B me cuesta entenderlo, hice la pretemporada con ellos y los veía bastante bien. Veo que les está costando mucho sacar los puntos de casa y no sé porqué porque en Barreiro siempre han sido muy fuertes", zanja.

