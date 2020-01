La UD Ourense aspira a una base "de lujo"

Las posibilidades de futuro de la Unión Deportiva Ourense pasan por hacer "un buen trabajo con la base" para conseguir "una cantera de lujo". Al ex presidente de la UD Ourense le encantaría que "sea un club en el que los niños ourensanos sueñen con jugar". "La base fundamental del proyecto, en cualquier categoría, debe ser tener una buena cantera y estructura. A partir de ahí todos podemos ilusionarnos con alcanzar cotas más altas pero siempre con los pies en la tierra", señala Modesto García. El ex presidente solo pide una cosa a la UD Ourense que "no pierda nunca su capacidad de despertar ese sentimiento". "Lo más importante es que la gente lo sienta y lo viva, que tenga ganas de ir a ver los partidos con su bufanda y su camiseta y que eso se traslade de padres a hijos", concluye.