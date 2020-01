El futuro de la UD Ourense

El modelo asambleario de la Unión Deportiva Ourense es uno de sus grandes atractivos. Ahora bien, "la estructura y las posibilidades económicas de un club nacido de los socios son limitadas", coinciden en señalar varios de sus socios fundadores. El presupuesto, en este momento, para lo que alcanza es para estar en Tercera División, tal y como argumentan Modesto García, Jorge Paz y Antonio Dacosta. A falta de un proyecto con mayor respaldo institucional y empresarial, ascender a Segunda B sería "un pozo". Por tanto, los tres apelan a "crecer siempre con los pies en el suelo".

La Unión Deportiva Ourense emprendió a finales de agosto de 2014 un complejo camino marcado por éxitos y ascensos consecutivos. Seis temporadas después, uno se pregunta si es posible pedirle más a un Club nacido de los socios. La respuesta solo el tiempo la dará. No obstante, varios miembros de la primera directiva sostienen una opinión particular muy similar.

Mantener los pies en el suelo es para el ex presidente de la UD Ourense, Modesto García, la máxima que debe guiar el futuro del Club. Un factor a tener en cuenta ahora mismo es que "con la estructura y las posibilidades económicas del Club cuesta muchísimo elaborar un presupuesto que para lo que da es para estar en Tercera División", explica Modesto García. Esta afirmación no quita que la UD Ourense pueda estar bien y competir, pero "con calma", incide el ex presidente.

En la misma línea se sitúan las declaraciones de otro socio fundador de la UD Ourense, Jorge Paz. "No debate interno somos conscientes de ter un modelo de club asembleario moi bonito pero que ten as súas limitacións", señala Jorge Paz. Queda claro que sin apoyo económico es muy difícil optar a otras metas. Jorge Paz comprende que haya gente que aspire a subir al fútbol profesional pero tiene claro que es "complicado" y requiere de un apoyo "moito mais forte" a nivel empresarial, administrativo y de comunicación."Persoalmente, co que temos agora mesmo, penso que non da para mais", explica.

"Si queremos un Club de los socios la categoría, actualmente, es la Tercera División", coincide en apuntar el primer entrenador de la UD Ourense y miembro de la directiva, Antonio Dacosta. "Después de varios ascensos consecutivos es fácil que la afición piense que tenemos un equipo para auparse a Segunda B pero creo que el Club debe hacerlo poco a poco", añade.

Antonio Dacosta entiende que "lo importante es que la UD Ourense se mantenga en la categoría". "No podemos pedirle a un Club de seis años lo mismo que a uno de sesenta", señala.

Segunda B: un pozo

El fútbol profesional cambió "mucho" y, sin un "presupuesto muy fuerte", la Segunda B es "un pozo", sostiene Modesto García. "Para estar en Segunda B sin opciones de aspirar al fútbol profesional es mejor mantenerse en Tercera División que es una categoría bonita, con equipos cercanos y llamativos", así lo entiende el ex presidente de la UD Ourense. Con estas palabras, Modesto García solo pretende insistir en "la necesidad de medir mucho los pasos a dar" con el fin de no cometer "locuras como las que se hicieron con CD Ourense" pero está "seguro" de que llegará el momento de acceder al fútbol profesional. "El tiempo pone a cada uno en su lugar y si la masa social sigue estando al lado de la UD Ourense no dudo de que los empresarios y políticos se darán cuenta y terminarán ofreciendole al Club el apoyo que se merece", continúa.

Jorge Paz concuerda en señalar que "agora mesmo sería un desastre ascender a Segunda B". Para que eso fuera posible sería necesario "un proxecto mais sólido e un maior respaldo empresarial e institucional", algo que este socio fundador ve "con moita incerteza".