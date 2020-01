Fabril acumula cuatro partidos sin ganar, tres de ellos derrotas

Ahora que el Deportivo empieza a asomar la cabeza en la Segunda división no estaría de más que el filial, el Fabril, abandonase la caída libre en la que se ha instalado las últimas jornadas. Porque no ganan los pequeños blanquiazules desde que derrotaron 2-1 al As Pontes en la decimotercera jornada. Antes de esa victoria, los de Luisito venían de derrotar a UD Ourense y Estradense. Desde entonces, tres derrotas consecutivas, una en la que no pudieron jugar -tienen pendiente el partido frente al Paiosaco, aplazado a causa del temporal- y una última en la que igualaron sin goles en Arousa. Silva, 2-1; Racing Villalbés, 0-1; y Arzúa, 2-0, fueron los equipos agraciados con la mala racha herculina. La primera oportunidad para salir del túnel se presenta el domingo, con la visita del Pontellas, penúltimo clasificado.

el detalle