Séptimos empezaron y ahí continuarán

Séptimos afrontaban la jornada los ourensanos y séptimos la terminan. Porque nadie podía cogerles, otra cosa es que podían aspirar a la quinta posición. Pero para ello necesitaban, además de ganar, que el Choco no lo hiciera ante el Barco. No se dio, los redondelanos, en pleno éxtasis goleador en casa, le hicieron cinco a los valdeorreses, como seis le marcaron al anterior visitante, al Alondras. Sí puso algo de su parte el Fabril, que no pasó de la igualada sin goles en el campo del Arosa en un partido del que se esperaba más.

el próximo rival