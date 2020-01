El Ourense se despide de la Copa

El Ourense Envialia empezó con una mala noticia el año, con la eliminación en la Copa. Poio fue su tumba, esta vez las pontevedresas superaron a las ourensanas, obligadas muy pronto a caminar por detrás en el marcador. A los dos minutos abrieron el marcador las locales, cuando Carol voleó una pelota que venía desde la esquina. Apenas tres más tarde, Clara hacía el 2-0.

Se enfrentaban cuarto contra tercero de la liga. En juego, un billete para los cuartos de final de una competición que este curso estrena formato, los próximos 8 y 9 de febrero. Un penalti que transformó Laura Uña metió en el partido a las blanquinegras, que encajaron el tercero todavía antes del descanso, por medio de Ana Rivera.

La segunda parte fue un querer y no poder, con las de Gonzalo Iglesias buscando el gol y las pontevedresas saliendo con peligro a la contra. A falta de siete minutos, el entrenador ourensano optó por atacar con cinco, con Laura Uña en las dos labores, pero no hubo manera.

"Lo que me fastidia es encajar un gol a balón parado que habíamos analizado en el vídeo. No hemos salido con la concentración ni la mentalidad necesaria. Lo hemos intentado todo en la segunda parte, pero Silvia (la guardameta del Poio) ha parado mucho y no ha sido posible", resumió Gonzalo Iglesias, el entrenador de las ourensanas.

El Ourense Envialia acumula dos derrotas consecutivas, una en liga y una en Copa, algo a lo que no están acostumbradas las ourensanas. Fuera de la competición del K.O., el regreso a la competición de la regularidad está fijado para el próximo sábado en Leganés.

Los que siguen

Tres equipos madrileños, Atlético Navalcarnero, Alcorcón y Leganés; dos gallegos, Burela y Poio; un murciano, Roldán; un alicantino, Universidad; y un aragonés, Zaragoza, continúan en la pelea por el título. El próximo sorteo no atenderá ya a proximidades geográficas que valgan, será puro. En él no habrá equipos ourensanos.