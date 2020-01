Los dos mejores se retan en O Couto

Con la vuelta de Germán e Iker Revuelta, éste último sancionado en la última jornada del año en Cangas; sin Willian y con Juanma prácticamente descartado. Así espera el Ourense CF al Compostela en el partido más sobresaliente de la decimoctava jornada, desde las doce en el campo de O Couto.

"Espero un buen partido, la pena es que va a estar condicionado por el estado del campo, el que mejor se adapte va a tener mucho ganado. Vamos a ver a dos equipos que van a buscar la portería contraria y que a la vez van a defender de forma contundente y ordenada, dos equipos que seguro van a ser fieles a su estructura de juego", adelanta Fran Justo, el entrenador de los ourensanos.

Es el Ourense CF un equipo intratable como local. Sin embargo, la última comparecencia en casa no se saldó con una victoria. Justo minimiza el dato. "No es casualidad que ese resultado (1-1 contra el Arenteiro) coincidiese con un campo en mal estado. Yo prefiero quedarme con que hace mucho que no perdemos como locales, son ya diez meses, que sólo hemos cedido cuatro puntos en toda la primera vuelta. Está claro que en O Couto somos un equipo fuerte".

Con 40 puntos llegan los blanquinegros al partido, con uno más los santiagueses. Lejos de los dos aparece el tercero. "Está claro que los números son fantásticos, nos deben dar confianza para seguir creyendo en lo que estamos haciendo. Más allá de eso, contra el Compostela debemos hacer un partido serio y sacrificarnos, mucho. También disfrutarlo, pero sobre todo jugarlo sin complejos".

Tres puntos le darán al vencedor, pero el pelotazo de ganarle al Compos sería importante... "Serían importantes porque los ganaríamos contra el favorito a ser campeón y probablemente contra el mejor equipo de la liga. Pero no dejarían de ser tres puntos, si los conseguimos estaremos una victoria más cerca del play off", relata Justo, que a la pregunta de cómo se le gana a los de Yago Iglesias responde que "es muy complicado, tienes que hacer un partido que roce la perfección, tanto a nivel físico, técnico y táctico como psicológico, en este último aspecto tienes que ser muy fuerte. Necesitas tener un buen día, el año pasado les ganamos los dos partidos. Sé que podemos hacerlo".

Para ganar necesitan arruinarle el récord a Pato Guillén... "Lo sabemos, ese registro habla muy bien del portero pero también de la defensa. Vamos a por ello, si lo hacemos estaremos más cerca de la victoria", finaliza Justo.

Enfrente, en el Compostela, que acaba de ceder a Alberto Freire al Noia, el año ha empezado de mala manera, con un robo en la tienda oficial del club en la rúa da Raíña. Fue de madrugada, la del viernes. Fue inaugurada el pasado día 20. Ni la bendición del canónigo Fernández Lago pudo evitarlo.