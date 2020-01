Burgas, o como disputar una final gallega sentadas tras unas pancartas

El Burgas Hockey club tenía una final a las once de la mañana en el polideportivo de Oira. Allí, frente al Atlético Coruña, las ourensanas se jugaban a dos partidos el título del campeonato gallego sénior femenino de hockey sala. No saltaron a la pista, un correo electrónico el pasado jueves a primera hora de la mañana, firmado por el presidente de la junta gestora de la Federación gallega, le anunciaba al equipo ourensano que había sido descalificado por no haber hecho frente a una deuda de ciento cincuenta euros.

El premio para el vencedor era goloso, toda vez que el campeón gallego tomará parte en la fase de sector nacional.

Ayer, a las once, la hora programada para la final, los padres de algunas jugadoras se presentaron en la cancha y se situaron detrás de dos pancartas en señal de protesta, a la que se unieron algunas jugadoras.

Una de las más desoladas era Lucía Lamelas, una de las promesas del hockey gallego, a la que se le chafó el decimocuarto cumpleaños. Deseó que no vuelva a repetirse una situación así, a la vez que lamentó no poder jugar junto a Olalla Piñeiro, una de sus ilusiones.

El Burgas remarca que se siente perseguido y subraya que las infantiles llevan entrenando desde septiembre y todavía no han jugado.