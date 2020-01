Marquitos firmó un triplete en la última visita

Marquitos fue el triunfador en la última visita rojilla al campo de A Magdalena de Vilalba, en la jornada que cerraba la temporada. Ya sin nada que jugarse ni unos ni otros, el delantero vigués firmó los tres goles ourensanos, en apenas un cuarto de hora en la segunda parte, con los que remontar el que Moreda anotó para los locales al filo del descanso.

La UD Ourense llega al partido de mañana borracha de victorias, cuatro consecutivas, las tres últimas sin conceder gol. Una victoria en Vilalba le hará dormir en la quinta posición, una derrota en ningún caso le hará perder la séptima.

Simón Lamas, como otro buen puñado de entrenadores de la Tercera división, percibe una competición cada vez más profesionalizada. "Hay muchos buenos equipos, los que están arriba pero también otros como el Arenteiro, que no lo tienen muy lejos ustedes, con presupuestos altísimos. La Tercera división está apostando por un fútbol de calidad, aun siendo una competición que se caracteriza por la igualdad. Lo único que no me gusta son algunos de los campos de hierba artificial, ahí no es posible jugar bien al fútbol, nada tienen que ver con el Couto o el nuestro de A Magdalena. Pero sí, cada vez hay mejores jugadores y mejores entrenadores", recalca.

La jornada 18 arranca con cuatro partidos, tres de ellos a las cinco, Somozas-As Pontes, Paiosaco-Rápido de Bouzas y Pontellas-Bergantiños, quedando para las seis y media el Silva-Estradense.

El plato gordo se servirá el domingo a mediodía, Ourense CF-Compostela, segundo contra primero.El tercero, el Barco, visitará también a las doce al Choco.