Gonzalo García: "La mejora debe venir con los que están"

Gonzalo García salió satisfecho. "Hemos defendido bien quitando tres minutos del segundo cuarto, pero es que Coruña tiene muchos focos de anotación. Quedo contento con el el trabajo, el equipo ha seguido peleando cuando las cosas se han complicado".

"Es verdad que hemos vuelto a sufrir con el rebote, pero los han cogido más por su capacidad física que por falta de intensidad nuestra. No valoro al equipo por los números, lo hago por el trabajo que ha desarrollado. Sí es cierto que asustan las pérdidas" (quince).

No por altamente probable menos doloroso. El COB saldó con otra derrota la gira de partidos ante equipos de la zona media alta de la liga, tres de ellos a domicilio. A falta de tres minutos arrojaron la toalla los ourensanos, cuando una cesta de Hamilton los colocó doce abajo, 72-60. Un pequeño último arreón, sin convencimiento ni fe, estrechó algo el marcador, 72-65.

La primera canasta de los cuatro cuartos fue ourensana, dato curioso pero carente de efectividad, otra vez penalizado por la excesiva dependencia de Balaban, que a los 16 puntos de la primera parte sólo añadió siete en la segunda en una nueva demostración que los partidos se le hacen demasiado largos. Únicamente Wood pudo secundar en la anotación al serbio, que una vez más empezó como un tiro, 10 puntos en el primer cuarto, 16 en el descanso, y acabó pidiendo botellas de oxígeno. Sin Ott, con Edu Martínez naufragando como en Lugo, dos tiros en todo el partido, los ourensanos se agarraron al juego a base de tirones, de parciales fabricados gracias a los triples, del 22-15 con el que Coruña consiguió la máxima diferencia en el primer cuarto al 22-28 después de un 0-13 ya en el segundo.

El rebote volvió a suponer una sangría, principalmente en una primera mitad en la que los coruñeses agarraron nueve en la canasta ourensana, más de la mitad de los disponibles (ocho cogieron los visitantes). Eso y algunas pérdidas de balón inconcebibles fueron demasiada ventaja para un Coruña que llegó a anotar puntos después de lanzar hasta tres veces en el mismo ataque. Descorazonador, sobre todo cuando se repite tantas veces.

El 40-36 del descanso se convirtió en un visto y no visto en un 47-38. Un tiempo muerto de Gonzalo García sofocó el incendio. A base de cestas de tres, una de Pluta y dos de Wood, el COB volvió a decir 'no me he ido', para llegar al periodo definitivo apenas dos abajo, 55-53.

A la hora de la verdad, cuando la sangre llega menos y peor a la cabeza y a las piernas, los ourensanos se descompusieron. Un parcial de 8-0 puso la desventaja en ocho puntos, una cesta de tres posterior al tiempo muerto la alargó hasta los once, 66-55. El COB moría, sólo faltaba el golpe de gracia definitivo. Se resitió, 68-60, pero dos sopapos de Hamilton lo tumbaron definitivamente, 72-60, la máxima diferencia del partido. Ahí se paró el Coruña, ahí, más por vergüenza torera que otra cosa, quiso morir con dignidad el Ourense.

Con tantas victorias como derrotas arranca el año el COB, todavía en mitad de tabla pero con la sensación que los rivales le han cogido el truco y los triunfos de aquí en adelante se van a pagar mucho más caros. Lleida, el próximo viernes, desde las nueve, la primera ocasión para comprobarlo.