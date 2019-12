García de Vitoria, fastidiado por el cómo de la debacle en Lugo

Gonzalo García salió especialmente frustrado de Lugo, por la derrota pero sobre todo por lo que calificó como "falta de espíritu" del COB, algo que, subrayó, ya pasó en otros partidos.

"Cuando han venido mal dadas, hemos bajado la intensidad, el nuestro es un equipo sin la fortaleza mental necesaria para dar un paso adelante cuando se ve por debajo en el marcador. Le falta un poco de espíritu y ya le ha pasado más de una vez", subrayó el entrenador tras la derrota de Lugo.

Remarcó sobre el 'derbi do Miño' que "ha habido dos partes bien diferentes, en la primera hemos sabido competir aun con el error en el rebote, un equipo que no es potente en ese aspecto nos ha cogido un 40 por ciento de rechaces en nuestra canasta. Contra el Breogán ya sabes que no puedes taparlo todo, la manta es corta y tapa lo que puede. En la segunda nos hemos caído, nos han dado un repaso en todos los aspectos del juego".

Ante datos llamativos como que Ott y Edu Martínez se quedasen sin anotar, el bilbaíno recalcó que "es fácil preparar los partidos contra el COB, ya sabíamos que a Balaban le iban a hacer un dos contra uno. La diferencia entre el Breogán y nosotros es abismal, en energía, en capacidad de sufrimiento. Ellos son inaccesibles para un equipo como el nuestro, por la batería de jugadores que tiene, cualquiera de ellos sería clave en cualquier otro equipo, lo que les permite imponer un ritmo alto y no tener que bajarlo".

Malos días los tienen todos. Palma, el de los dieciséis triples en la segunda parte en Ourense, se vio sorprendido en casa por un Lleida que llegaba tercero por la cola. No fallaron ni Gipuzkoa ni Coruña.