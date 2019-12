Uno de los principales rasgos distintivos de la UD Ourense desde sus inicios con respecto al CD Ourense es la actividad asamblearia. Antonio Dacosta confiesa que lo que más le animó cuando entró a formar parte de este nuevo club fue ver que "es de los socios".

- ¿Cómo destacaría el papel que juegan las asambleas en el Club?

- Si hay una cosa que realmente me encanta de la UD Ourense es llegar a las asambleas, poder levantar la mano, dar mi opinión y que se me escuche. Eso es algo que en otros clubs no pasa. Aquí los socios se sienten dueños del Club y de ahí el poder de convocatoria que tienen todas las asambleas.

- ¿Le gustaría que la UD Ourense siguiese siendo de los socios?

- Sí que me gustaría que el Club fuese siempre de los socios pero será solo el tiempo quien nos diga hasta donde podemos llegar. Lo cierto es que llevamos seis temporadas con los pies en el suelo, creciendo poco a poco y puedo decir que estoy muy orgulloso de haber sido fundador, junto con mucha otra gente, de este Club que me ha requerido muchísima implicación pero que para mí es ya como si fuese un hijo.