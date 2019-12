Pendientes de 'Fabien' en O Couto

Pendientes de 'Fabien'. 'Fabien' no es ni el árbitro escogido para dirigir el partido, Iván Abel Bruzos, ni tampoco ningún futbolista de UD Ourense ni de Silva. 'Fabien' es la borrasca que ha tomado el relevo de Elsa y tiene a la comunidad autónoma de Galicia en alerta roja por agua y fortísimos vientos. Si pierde fuerza con el paso de las horas, si mejora el humor de 'Fabien', rojillos y coruñeses podrán disputar su partido, previsto en el campo de O Couto a las cuatro y media.

Vuelve Corzo en los ourensanos, cumplida la sanción que le impidió jugar en As Pontes, continúan fuera Presas y Pedrosa. Llega ahora un parón y no tiene sentido forzar a futbolistas que vienen de una inactividad prolongada. Porque la competición no volverá hasta el 4 de enero, con la visita al campo de A Magdalena de Vilalba.

Vuelve Corzo, que ocupará uno de los puestos en el centro de la defensa. Vieytes debería estar en el otro, siempre con la opción de sacar a Josu del lateral y bajar hasta ahí a Gabi Sanín. De ahí en adelante, pocas novedades, si bien el estado del campo podría posibilitar la entrada en medio campo de futbolistas con más físico. Con Ángel Díez seguro en la puerta, la tripleta de arriba volverá a estar formada por Carlos, Hugo García y Iago Blanco.

Llega la UD Ourense en el mejor momento de resultados de la temporada, tres victorias consecutivas, las dos últimas sin recibir gol. Y con Iago Blanco en un momento dulce a la hora de fustigar a los guardametas rivales, con una media cercana al gol por partido. Enfrente, el Silva no se queda atrás, tres triunfos en los cuatro enfrentamientos más recientes. Cosas del fútbol, la única derrota en esta secuencia ganadora se dio en Vigo ante un Bouzas que cierra la tabla.

'Fabien' aparte, el estado de terreno de juego va a condicionar el juego. Es reflexión unánime tanto en locales como visitantes. Si ya estuvo al límite frente al Somozas y sobre todo el Estradense, cómo no estará ahora después de aguantar agua hasta no poder más.

Poco fútbol combinativo se espera, el juego directo va a tomar la palabra. Va a ser partido de duelos directos, de pelea, de no dejarse la pelota atrás. Bajo estos parámetros se ha acostumbrado bien a vivir la UD Ourense, que vive los momentos más felices en lo que va de curso y quiere prolongarlos al menos durante las vacaciones de navidad.