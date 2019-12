Combate nulo en Os Remedios

Combate nulo en el pabellón de Os Remedios, aunque el Leganés salió con la cara menos golpeada que el Cidade de As Burgas, que necesitaba noquear a las madrileñas para mantenerse vivo en la carrera por la permanencia. No pudo ser, las ourensanas no pudieron aguantar el gol con el que Clara Fernández las adelantó en el marcador mediado el primer tiempo. Saki, ya en la segunda parte, a falta de ocho minutos, igualó para las pepineras, que con el punto no escapan de las cuatro últimas posiciones.

Se las prometían felices los aficionados cuando un robo en primera línea de Sonia Pacios acabó con el gol de Clara Fernández. Lo más difícil estaba hecho, lo que reclamaba Codeso, el entrenador, ver el panorama por delante en el marcador.

En el descanso seguía el 1-0, la victoria estaba más cerca pese a que el larguero echó una mano para repeler el lanzamiento de Patri. A balón parado llegó la decepción, Cris ponía la pelota en juego desde la esquina y Saki igualaba. Las madrileñas fueron a por más y atacaron con cinco, sin más goles.

"No tenemos gol y así es muy difícil, estoy fastidiado porque el juego que está haciendo el equipo da para que llevemos más puntos. Me da rabia, es muy difícil defender que sólo llevemos cinco. Los que estamos dentro sabemos lo que está pasando, no tenemos que volvernos locos. Otros, ante este problema, compran un par de jugadoras y lo resuelven, nosotros no queremos ir por ese camino", resumió Codeso.

Siete puntos separan al Burgas de la permanencia, que marca el Leganés toda vez que el Majadahonda derrotó 1-0 al colista y se va a los 14 puntos.