Dejar atrás tres derrotas, el reto de la EFF Rosalía

El Marín, tercero por la cola, se antoja un rival ideal para que la EFF Rosalía retome el camino de la victoria, desde las cuatro en el Monte da Aira de Velle. Volverá a faltar Zaira, la goleadora de las ourensanas, que a cambio recuperan a Noui, sancionada en la cita anterior en Gondomar. Porque tres derrotas consecutivas han mandado a las de Iván Canal de la cuarta a la sexta posición, si bien la quinta está a tiro.

"El Marín es un equipo que ha ido de menos a más. Como ya dije, no me fío de ningún rival, nadie nos va a regalar nada. Tenemos que salir como hacemos siempre, intentando jugar al fútbol, competir e intentar no cometer errores", adelantó el entrenador de las ourensanas, que retomarán la competición el 12 de enero.