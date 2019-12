El CD Barco recupera a Segura para visitar al Arosa

El Barco, en Arousa pero no en el campo de A Lomba, en obras, desde las cuatro y media, completa la participación de la representación ourensana en la decimosexta jornada. Vuelve al equipo valdeorrés Segura, sancionado en la cita precedente.

"Espero un partido igualado, nos enfrentamos a un equipo con mucho potencial que nos va a exigir dar el máximo de nuestra capacidad", adelanta Manolo Pérez, el entrenador de los barquenses, en la misma puerta del estadio de El Toralín, en Ponferrada, donde vivió en directo el partido entre Ponferradina y Deportivo.

No jugar en A Lomba contraria a Pérez, que como no puede hacer nada tampoco pierde el tiempo en lamentos estériles. "Es una pena, porque es un campo apetecible, uno de los históricos del fútbol gallego. Pero no, no creo que jugar en otro condicione el partido", recalca.

el detalle