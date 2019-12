Operación ganar a domicilio

El campo de O Poboado de As Pontes espera a una UD Ourense necesitada de una victoria como visitante. Mejor no hablar de las últimas salidas, a cuál peor. Pero llegan los rojillos en una buena dinámica, a lomos de dos triunfos seguidos. Enfrente, los coruñeses aparecen cuartos por la cola, en puesto de descenso pues. Faltará Corzo, por sanción, y por lesión no estarán ni Presas, que no supera unos problemas en el pubis -ha cambiado el tratamiento-, ni Dani Pedrosa, que ya ha empezado a entrenar pero todavía no cuenta para el entrenador. El que vuelve es Germán, recuperado del golpazo que le sacó del campo contra el Bouzas. El partido arranca a las cinco.

"Nos tomamos como un reto ganar fuera, analizando uno por uno, hemos estado muchos muy cerca de conseguirlo. Pero los condicionales en pasado no dan para mucho. Nada, a por tres puntos que nos vendrían de lujo", adelanta el entrenador del conjunto ourensano.

De ganar en As Pontes serían tres las victorias consecutivas, otra de las asignaturas pendientes. "Sacar tres partidos seguidos es algo muy complicado, sólo lo han hecho los que van arriba y por eso van arriba. Pero vuelvo a lo de fuera, algunos de los partidos que hemos hecho han sido mejores que en casa pero no hemos cosechado nada. Nos lo tomamos como un reto para ver si podemos seguir creciendo", añade Currás.

El As Pontes afronta la visita de los ourensanos en puesto de descenso, pero podría salir si gana y a la vez pierde el Bergantiños en el campo del Paiosaco, igualmente este sábado. "Todos los equipos se hacen más fuertes en casa. Y el As Pontes está envuelto en una atmósfera positiva a raíz del ascenso. Como locales están sacando los partidos, así que no va a ser sencillo. Pero tenemos que ganar fuera, hemos hecho méritos aunque no lo hayamos conseguido", relata.

"El parón ha sido para todos. Si ganamos diremos que nos ha venido bien y si perdemos diremos que nos ha cortado una racha de dos victorias. Lo más importante es que veo al equipo bien", concluye.

Los otros partidos

Además de tres de los cuatro equipos ourensanos, este sábado jugará también el Fabril, en Arzúa; el referido Bergantiños frente al Paiosaco; y el Compostela en el campo del Pontellas.