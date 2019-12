Al COB le faltan metros en Melilla

Ott y Van Wijk, con Balaban a la expectativa, intentan que Agada no levante el balón, ayer en Melilla. // FdV

Unos pocos metros le faltaron al COB en Melilla. Se colocó tres abajo a falta de veintitantos segundos, pero le faltó un pelo para culminar lo que habría sido una remontada espectacular después de haber ido perdiendo por quince en el tercer cuarto. A base de triples fueron recortando los ourensanos, que pierden el primer final igualado de la temporada. Tiritando continúan los norteafricanos, que se agarraron a su superioridad en el rebote para sacar adelante el partido.

Arrancaron dando duro los ourensanos, que con un triple de Ott cobraron las primeras ventajas, 4-7. Entró en acción Sidibe para equilibrar el resultado. Poco a poco va entrando en la dinámica el francés Tshikaya, que colocó un 14-17 que aventuraba una igualdad exagerada durante todo el partido. Pero los de Alcoba no están para bromas, partir con aspiraciones grandes y llevar antes del partido tantas derrotas como victorias no casa demasiado bien. Así que en un pis pas habían igualado los locales, 21-21 al final del cuarto inicial.

En el segundo, poco pie con bola dieron los visitantes, engullidos con un parcial de 8-0 que empezó a marcar las primeras diferencias apreciables. Misters anotó tres tiros producto de una falta de Tshikaya y eso, más dos libres posteriores, se tradujo en un 33-24. Disfrutaban los norteafricanos, con muchos segundos tiros gracias a sus rebotes de ataque. Uclés, anotando contra la tabla, estableció la máxima, 37-27, que fue poco a poco recortada. Pero un triple sobre la bocina de Matulionis mandó a los equipos al descanso con un marcador de 42-33.

Tres puntos de Van Wijk a la vuelta pusieron a seis a los de Gonzalo García, que recibieron un parcial de 6-0 que los volvió a alejar. La ventaja de Melilla se estabilizó en los diez puntos, si no más, pero la fiebre no iba a más porque los triples hacían de analgésico. Con todo, la máxima fue de quince, 59-44, que dos sobrecitos de ibuprofeno de Wood dejaron en 63-51 a falta del periodo definitivo.

Ott cogió el relevo, 65-56, y a partir de ahí fue un sinvivir para Melilla, porque nada hay peor que tener que volver a encender el motor, 65-59 después de un 2+1 de Van Wijk. Seis abajo entraron los ourensanos en los dos últimos minutos, que eran apenas tres después de una cesta desde más allá de la línea de Edu Martínez, 74-71. No le llegaba la camisa al cuello a Alcoba, que buscó en su habitación particular y sacó dos puntitos, 76-71. Una falta sobre Martínez supuso tres tiros. Metió dos, 76-73, como Marín después, 78-73. Ahí murió el COB, con una última canasta de Alvarado que Melilla contestó.