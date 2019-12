"Lo del Deportivo no me lo creo, lo veo insalvable"

Hugo García estuvo en la cantera del RC Deportivo, jugó en los juveniles blanquiazules... Tengo que preguntárselo, estará que no está... "Es que más allá de haber jugado allí, soy del Dépor desde pequeño. No me creo lo que le está pasando. Cuando fuimos a jugar a Abegondo ya nos dijeron que la cosa está bastante peor de lo que se ve desde fuera. Es un equipo muerto, veo la situación insalvable, ojalá me equivoque. Es el Dépor, no le desearía esto ni a mi peor enemigo".

Hablando de goles, 16 de los 19 han significado puntos. A eso se le llama aprovecharlos bien, ¿verdad? "No sabía ese dato, pero no es malo. Goles estamos haciendo, en dos de las victorias necesitamos hacer tres para ganar. No sé ahora mismo los que llevábamos a estas alturas del año pasado, no creo que fuesen más que ahora. Puntos sí llevábamos más, pero goles... También fue importante dejar la puerta a cero contra el Estradense, si lo haces sabes que algo sumas, aunque sea sólo un punto. Se habló mucho de la derrota en el campo del Polvorín, pero a la larga está claro que es mejor perder un partido por 5-0 que cinco por 1-0. Tener fiabilidad en defensa siempre te va a dar puntos", remarca el futbolista ourensano.

Los números dicen que de los diez primeros clasificados sólo el Choco ha hecho menos goles que la UD Ourense; del décimo para abajo son dos los que han marcado más que los rojillos, curiosamente dos equipos en puesto de descenso, el As Pontes, el próximo rival, y el Rápido de Bouzas.

La primera victoria a domicilio de la temporada no significaría ningún salto grande en la tabla, todo lo que podrían avanzar los ourensanos sería hasta la séptima plaza, siempre y cuando el Alondras, que la tiene con los mismos 20 puntos, no gane en la visita a Redondela. Pero sí supondría no verse atrapado por un grupo importante de equipos que acecha a muy poca distancia, toda vez que el decimoquinto está a tiro de un triunfo, distancia que es menor en el caso del cuarteto que forman Polvorín, Arzúa, Racing Villalbés y Silva.

Terminado el partido en el campo de O Poboado frente al As Pontes sólo quedará uno más en el 2019, la visita al campo de O Couto de un Silva situado en mitad de tabla.