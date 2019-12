"No me veía jugando tanto, estoy muy feliz"

Carlos López llegó a la UD Ourense desde un equipo que había terminado el último en la Preferente. No es lo mismo que venir de otro que hubiera pegado un pelotazo bueno. ¿Era esto lo que esperaba? "No me veía jugando tanto, la verdad, ni entrando en tantas convocatorias ni siendo tantos partidos titular. Estoy entrenando muy bien, físicamente me encuentro de maravilla, así que estoy muy feliz" , relata Carlos, al que el parón de dos semanas, por culpa de la lesión le va a venir "genial".

el detalle