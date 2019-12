El COB no se deja sorprender

El COB no se dejó sorprender en Marín. El hecho que los pontevedreses afrontasen el partido desde la última posición no supuso confianza innecesaria alguna en los de Gonzalo García, que monopolizaron las primeras canastas, 0-6, para dejar claras sus intenciones. Poco después llegó el primer triple, de Edu Martínez, que lideró el ataque ourensano en el primer cuarto con siete puntos, para establecer un 2-9 que fue la máxima ventaja en los diez minutos iniciales. Como esto del baloncesto es un sube y baja constante, dos cestas desde fuera conviertieron ese 2-9 en un 8-9. Así, con pequeñas diferencias pero siempre el Ourense por delante, se llegó al final, 14-17.

A la vuelta del pequeño descanso, un parcial de 0-5 distanció de nuevo a los visitantes, 14-22 después de una canasta inverosímil de Figueras. No desfallecieron sin embargo los pontevedreses, que apretaron tanto el marcador, 22-24, que dispuso Noguerol de dos tiros libres para igualar. Los falló, y la respuesta fue contundente, cesta de Thsikaya y triple de Wood para volver a disparar a los visitantes, 22-29. Sobre la bocina, una bombita de Alvarado chocó con el tablero y la recogió Van Wijk, el más 'espabilao', para marchar al descanso nueve arriba, 22-31.

El tercer cuarto tenía guardado para el COB un mal guión, los ourensanos se aturullaron, tanto que hasta que no se vieron por debajo no espabilaron. Un tiro libre que aportó Ott y un triple de Alvarado fue durante muchos minutos la única producción ofensiva. Marín se lo creyó, claro, hasta que una canasta más adicional de Jacobo Díaz colocó un 34-35. Filip Toncinic igualó, 36-36, Noguerol consumó la remontada local, 38-36 en pleno descontrol de los visitantes, que llegaron a verse tres abajo, 40-37. Con todo lo que llovió, los de García de Vitoria volvían a mandar a falta del periodo definitivo, 40-41.

Se rompe el partido

Las orejas y el lobo. Un parcial de 0-10 acabó con las tonterías, el 40-41 era un 40-51 en los momentos calientes, cuando se deciden las victorias. Filip contestó con un 2+1, pero bajito, que el pescado estaba vendido. La diferencia se estabilizó ya por encima de la decena, el canadiense Wood embocaba hasta dejar el cuarto con once puntos. El último arreón de los pontevedreses los dejó a cinco de la orilla, 49-54, demasiada distancia cuando está enfrente un equipo, el COB, que sabe salir airoso de los finales igualados.

55-65 cuando sonó el bocinazo, séptima victoria del curso para los 'García boys', cada vez más capaz de sacar más panes y más peces. Con un juego interior limitado, el COB supo encontrar los caminos que le iban a llevar a regresar con una sonrisa.