El miedo que planea en las cabezas

Dos equipos madrileños, Móstoles y Majadahonda, dictarán el futuro inmediato del Cidade de As Burgas, enfrascado en la pelea por escapar del descenso. Pero el primer paso es ganar partidos, lo que no hace desde la primera jornada. El algodón no engaña y la clasificación tampoco, los tres últimos son los tres ascendidos.

"Estamos compitiendo con el mismo equipo que perdió la categoría. Vuelves, pero una vez arriba juegas con el mismo miedo de hace dos años, es difícil quitarlo de la cabeza", relata Manolo Codeso, el entrenador franjiverde, esperanzado ante la visita de las mostoleñas, el sábado desde las cinco, que precisa que "excepto Burela, Atlético y un poco Poio, ninguno ha sido muy muy superior a nosotros".

Las ourensanas ganaron en la primera jornada en Alicante y sacaron un empate en la anterior comparecencia en casa, contra el Bilbo. Varias de las derrotas fueron apretadas. ¿Qué resultado es el que les ha hecho más daño? "El del Bilbo, sin ninguna duda. Porque hicimos méritos para haber ganado con amplitud. Son dos puntos que estamos llorando mucho. Luego hay otros partidos en los que merecimos puntuar, el del Roldán, Gironella (ahora Esplugues), el de Zaragoza, en Murcia... Pero daño, daño, el del Bilbo aquí".

¿Esperaba estar penúltimo con cuatro puntos a estas alturas de noviembre? "Contaba con más puntos, aunque sabía que íbamos a estar peleando ahí abajo, igual no penúltimos pero sí ahí abajo. Podíamos tener seis puntos más, pero seguiríamos en zona peligrosa. Lo que sí me he dado cuenta es que la brecha no es demasiado grande, nos separan seis puntos de la permanencia, aunque también es verdad que parecen pocos pero son dos partidos, y para nosotros y algunos más ganar dos partidos seguidos es algo realmente complicado", responde.

"Cuando pierdes la categoría, aunque vuelvas sólo un año después, ves que para volver a coger el ritmo de esta competición necesitas tiempo. Y el problema es que no lo tenemos. Vamos a más, el equipo está mejor con el paso de los partidos, espero que no sea demasiado tarde", detalla Codeso.

Móstoles es décimo con trece puntos, seis sobre el descenso y a la vez seis menos que el sexto. "Va a salir, no va a tener problemas, apuros no va a pasar ninguno. Es un equipo al que conozco muy bien, con tres jugadoras muy buenas, Patri Chamorro, Inma y la japonesa Shiori. A mí es uno de los equipos de la liga que más me gusta jugando la pelota, busca siempre dominar los partidos", adelanta Codeso.

¿Y cómo se le gana? "Subiendo la presión todo lo que podamos, presionándolas porque es un equipo que disfruta con el juego", concluye el entrenador de un equipo ourensano que después visitará Majadahonda y acto seguido al Envialia en el derbi antes de recibir al Leganés, "partidos a vida o muerte en los que tenemos que sacar puntos".