García: "Me quedo con cómo ha sido"

Gonzalo García valoró la victoria pero sobre todo la manera de conseguirla. "Es muy importante porque cobramos un partido de ventaja sobre un rival directo. Pero me quedo por cómo ha sido. Ha habido cosas fuera de guión, como los triples de Skara o ese de Carter a tabla. Nos hemos visto muy pronto abajo y hemos ido poco a poco remando. Ha sido una pena haber fallado tantras canastas bajo el aro, Balaban estaba muy cansado, ha jugado 35 minutos contra diferentes pares. La fortaleza mental nos ha llevado a la victoria, hemos sabido cerrar el aro en cuanto ellos han hecho el punto 69. El carácter va saliendo", detalló García.

El entrenador bilbaíno del COB ya piensa en el próximo partido, en Marín, pero no quiso pasar por alto la frialdad que percibió en los aficionados. "No ha sido como contra el Granada, ese día nos empujaron mucho más, quizá porque la desventaja era mucho mayor. Los necesitamos, me da que esta vez hemos sido nosotros los que hemos dado cosas. Pero sé que siempre van a estar".

En el resto de la jornada, el derbi tuvo poco color. Breogán puso tierra de por medio desde muy pronto y no encontró obstáculos en un Marín que se desinfló antes de tiempo, 72-56.

Lo que antaño era una cancha poco menos que inaccesible, la de Oviedo, se está convirtiendo en un paraíso para los visitantes. Allí pescó también el Valladolid, 65-71, en tanto uno de los recién ascendidos, el Almansa, se permitió el lujo de pegarle un revolcón al Granada, al que sacó de la pista para vencer por 97-77.