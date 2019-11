Ganar como forma de olvidar las penas

La UD Ourense vuelve a O Couto, obligada a ganar para escapar de la zona comprometida y para dejar en una anécdota, aunque llamativa, la debacle de siete días atrás en Lugo. El resultado más estruendoso en contra de la historia del club ya no se va a borrar, pero es verdad que un triunfo sobre el Somozas ayudará a digerirlo mejor, y sobre todo a olvidarlo. A ello se aplican Currás y sus futbolistas, todos menos los lesionados y a la vez sancionados Pedrosa y Vieytes. La solución, desde las cuatro y media.

Como desde la igualada en Cangas los rojillos no han sumado a domilio se ven muy exigidos en cada comparecencia como locales. El entrenador no lo esconde. "No tenemos margen de maniobra, es verdad. Venimos de lo que venimos y tenemos ganas de recobrar las sensaciones y sobre todo de mantenerlas en el tiempo, hasta ahora ése ha sido el mayor déficit que está teniendo este equipo. Sabemos que todo lo que digamos suena a excusa, que todo se ve desde una perspectiva negativa, pero eso pasa aquí y en cualquier otro sitio", razona el entrenador ourensano.

Currás insiste en su contacto diario con los futbolistas y con los directivos, con lo que la reunión convocada por los dirigentes para el pasado martes no parece tener mucho sentido más allá de calmar a las voces críticas que empiezan a aparecer entre los aficionados. "Con los jugadores nos vemos casi a diario, con los directivos hablamos varias veces al día. La reunión sería para que nos juntáramos las tres partes. Yo salí satisfecho de lo que allí se habló, independientemente que al grupo no lo veía mal. Ahora hay que trasladar esos buenos propósitos a la competición, demostrarlo contra el Somozas, un partido que va a ser de una exigencia mayúscula. Es importante que estemos juntos, va a haber que hacer mucho para ganar, porque los puntos de cada domingo no están en las reuniones".

¿Es el partido con mayor presión de la temporada¿? "No lo sé, lo que tenemos son muchas ganas de hacer las cosas bien, muchas ganas de que llegue el partido. Queremos demostrar con hechos la unión que existe. La confianza en los jugadores es absoluta, pero es importante adelantar que por separado no va a haber ningún héroe. Para ganar tenemos que ir todos juntos", adelanta.

Pasan los partidos, la UD Ourense no termina de arrancar pero ningún entrenador la descarta para vuelos altos. Tampoco Manolo García, el del Somozas, que remarca el potencial rojillo. Currás se encoge de hombros. "No sé, nos verán jugar, como nosotros vemos al resto. De momento, el potencial es el que es. Lo que espero es un equipo que dé la cara, que sea más estable, que compita durante más tiempo, porque los momentos malos nos están penalizando mucho", remacha el entrenador, que anuncia cambios "pero no una revolución grande. El grupo tiene que estar por encima, nadie va a salvarnos de forma individual".

Los otros ourensanos

La decimocuarta jornada lleva a los otros tres ourensanos a jugar fuera de casa. Van llegando las sanciones y el líder, el Ourense CF, visita Redondela sin el jefe de su banquillo, Fran Justo, y sin Dani Portela. Igualmente a las cuatro y media será el turno de Barco y Arenteiro, frente al Arzúa y al Pontellas.