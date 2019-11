El tercer equipo más goleado de la competición

Desde que en el derbi entraran Josu y Alfredo, a los que acto seguido se sumó Vieytes, la defensa, con Germán por delante, es la misma, con Ángel Díez por Patricio Guillén, que a estas alturas no recibía goles la temporada pasada ni a la de tres. Ésta llevan ya 23, el tercer equipo más goleado. Currás minimiza el dato. "Defender tiene que defender todo el equipo. Es verdad que llevamos muchos goles en contra, pero gran parte de ellos han llegado en pocos partidos y en una franja de poco tiempo. Y que somos un equipo que no se conforma con perder por poco, que va siempre arriba. Entiendo que parezcan justificaciones, pero todo hay que verlo con perspectiva".

La UD Ourense llegó a la última media hora de las dos últimas salidas sin opciones, ante el Bouzas acabó pidiendo la hora. ¿Se cae el equipo? Currás lo rechaza. "No lo creo, en el Barco nos pusimos 3-2. Si el equipo se cayese no habría sido posible. Otra cosa es que haya habido partidos en los que íbamos por delante y el instinto de proteger lo que llevas haya echado al equipo para atrás. En Lugo nos hicieron gol en los minutos uno, ocho y quince del segundo tiempo, cuando el equipo no estuvo. Veníamos de levantar un 0-1 el domingo anterior, no creo que hayan cambiado tanto las cosas en una semana. Ahora, cuando se repiten las cosas es porque algo hay detrás".