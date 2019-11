Esgrimista a los 72 años

Luis Romaní Martínez se ha reencontrado con la esgrima a los 72 años gracias al Club Esgrima Ourense. Su historia con el arte de esgrimir comenzó en el año 1965 en Santiago de Compostela cuando estudiaba Física en la Universidad. Este deporte de combate se presentó en su vida como un salvoconducto para librarse de las tediosas y obligatorias clases de Educación Física universitarias. En el año 1967, Romaní fue campeón gallego de espada y subcampeón de florete. Fue en 1973 cuando se vino a Ourense a impartir Física y se encontró con el 'desierto esgrimístico' de la ciudad.

La esgrima no tiene edad, y a sus 72 años Luis Romaní Martínez lo confirma. Profesor emérito del departamento de Física Aplicada del campus de Ourense de la Universidad de Vigo, se adentró en el arte de esgrimir en su época universitaria, allá por 1965. Su llegada a Ourense en 1973 para comenzar a dar clases de Física en el Colegio Universitario interrumpió la práctica de su pasión, hasta que hace algo más de un año se reencontró con la esgrima de la mano del Club Esgrima Ourense y de su instructor Juan Pablo Méndez.

La esgrima le sirvió a Romaní para librarse, como él mismo explica, de las obligatorias y pesadas clases de Educación Física que por aquella época se impartían en la universidad. Todavía recuerda el nombre de su primer profesor de esgrima, Don Ramón Valenzuela, el mismo que los convenció a él junto con otros estudiantes a iniciarse en el mundo de la esgrima y convalidarla por las clases de gimnasia. "Formabamos un grupo compenetrado de chicos y chicas que pronto fundaríamos el Club Universitario de Esgrima", recuerda.

Luis Romaní practicó esgrima del 65 al 73, el tiempo que le llevó hacer la carrera y sacarse su doctorado. Durante esta época en la que "no era fácil viajar", tuvo la suerte de participar en numerosas competiciones. "Curiosamente, por aquel entonces la Federación de Esgrima era muy generosa y nos pagaba el desplazamiento y alojamiento para todas las competiciones nacionales y regionales a las que íbamos", explica Romaní. En el año 1967 fue campeón gallego de espada y subcampeón de florete, además tuvo la oportunidad de participar varias veces en el campeonato de España. "Llegaba a la final y allí me las apañaba. Nunca pude ser una figura destacada a nivel nacional pero me lo pasaba muy bien", afirma. "Empecé a los 18 años y llegué al nivel que podía llegar porque no tenía entrenadores específicos y tampoco le dedicaba un tiempo extraordinario", detalla Luis Romaní.

El reencuentro

Cuando Luís Romaní llegó a Ourense para dar clases en el Colegio Universitario tuvo que dejar de practicar la esgrima. "La ciudad era un desierto esgrimístico", explica. De vez en cuando, con uno de sus hermanos que también había hecho esgrima aprovechaba para practicar algo, pero "nada más, porque no tenía ocasión". Hasta que hace poco más de un año se encontró "por casualidad" con Juan Pablo Méndez, impulsor del Club Esgrima Ourense, le habló de su pasado y le trasladó sus ganas de "probar de nuevo para ver si recordaba algo". Y, efectivamente, ahí comenzó todo y se enganchó de nuevo. Ahora entrena dos días a la semana con el Club en el anexo del Pabellón de Os Remedios y dice que es "como andar en bicicleta" porque uno nunca se olvida.