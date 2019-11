"La primera vez que me quité la camiseta, no lo volveré a hacer"

Minuto 79, la enésima contra la conduce Champi, abre para Alfredo y el centro del lateral es cortado por un defensor con la mano. Penalti. Iago Blanco coge la pelota, Iago Blanco hace gol, Iago Blanco se quita la camiseta... Iago Blanco es amonestado. "Fue la primera vez que lo hice, sí tengo la costumbre de levantarla, pero quitármela nunca lo había hecho. Uf, no sé, fue la situación, fue como quitarme un peso, tantos partidos en los que merecimos más... No, no lo volveré a hacer. Fue un error que pudo condicionar el partido", recuerda.

Camiseta aparte, Iago se encuentra "muy contento" en la UD Ourense. "Es un club diferente, por todo lo que mueve, por la masa social que tiene. Y cercano a los más pequeños, eso es muy importante", acaba Iago, que ya hizo sus primeros pinitos con los cadetes.

el detalle