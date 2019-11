La penitencia del Barbadás

La derrota encajada en el campo de un Valladares que encaraba el partido desde la penúltima posición ha dejado al Barbadás demasiado cerca del descenso. A los dos minutos ya perdían los ourensanos, que se rehicieron, igualaron un 2-0 pero recibieron la puntilla en el 83. "Si no compites, esta categoría te tira fuera", subraya Agustín Ruiz, el entrenador, que remarca que "los nombres no valen para nada, la situación es la que es y hay que salir cuanto antes".

Muy lejos de las expectativas anda el Barbadás, que el domingo, en el campo del penúltimo, encajó la quinta derrota del curso. "Es verdad que podríamos llevar algún punto más, pero si miras la plantilla, cómo está, todo lo que ha pasado, la realidad dice que tenemos que luchar para salir de abajo. Los jugadores se han dado cuenta, la situación es la que es, debemos salir cuanto antes, otra cosa es si este equipo está preparado para jugar abajo", relata Agustín Ruiz, el entrenador.

Paciencia es la receta que sale del club, que remarca el buen ambiente y que la plantilla está con el entrenador. Una cena para hacer grupo, el viernes, no fue suficiente sin embargo para empezar a remontar. Quién sabe si el próximo domingo, en el camo del filial del Pontevedra.

"La inestabilidad, desde el principio, nos ha traído hasta aquí. Da igual como entrenes o como juegues si a los dos minutos ya te han hecho un gol", subraya Ruiz, que habla de "expectativas falsas, no reales. Es un cúmulo de cosas, tenemos buenos jugadores, pero si llevas ocho meses sin jugar te va a costar volver al mejor nivel. Ahora, la situación es la que es, de nada vale quejarse, hay que hacer más", remarca.

"Para eso estoy yo aquí, para sacar al equipo", detalla el entrenador azulón. "Tenemos que apretar más, exigirnos más y comprometernos más, no hay otra. Porque esta inquietud no es buena", añade.

Aseguran desde el club que los futbolistas están con el entrenador. Es un primer paso, ¿no? "Yo he sido futbolista, y como entrenador trabajo para ser respetado. No les voy a mentir jamás, era algo que odiaba como jugador", responde.

"Fuera de casa está siendo el problema, recibiendo dos y tres goles no puedes competir. Este equipo tiene capacidad para ganarle a cualquiera, lo que pasa que en esta categoría todos te pueden hacer daño, si no compites, te tira fuera. Aquí hay que disputar, que morder, aquí los nombres no valen para nada", subraya.

Con tres puntos por victoria, muchas veces se infravaloran los empates. Pero cuántos equipos han perdido una liga por un punto, un ascenso... "Tenemos que empezar a sumar, a sumar digo. La situación es la que es, no tiene sentido quejarse, hacer más es lo que tenemos que hacer", concluye, el entrenador vizcaíno de la UD Barbadás.