García: "Hemos tenido mucha energía"

"En la primera parte, el equipo defensivamente no ha estado. No tenemos el talento suficiente para ganar sin trabajar atrás, en la segunda parte se ha demostrado. No puedo poner ningún pero de la segunda parte, la energía nos ha llevado hasta la victoria. Debemos aprender que tenemos que trabajar y sacrificarnos mucho. Necesitamos darle de comer al público, cuando le hemos dado energía han disfrutado", resumió Gonzalo García.

La octava jornada se cerrará con un solo líder, el Palencia, vencedor en Oviedo. Porque el que compartía la tabla con los palentinos, el Valladolid, se estrelló contra un recién ascendido, un Almansa con cuatro jugadores que anotaron diez puntos o más. En los pucelanos sólo Bartley se mantuvo a flote, 19 puntos pero malos porcentajes. 5 de 17 en tiros de campo.

En Oviedo, el Palencia se sobrepuso a un mal primer cuarto, 22-14, y a un pésimo acierto desde más allá de la línea, 2 de 17. Ganaron porque la diferencia en el rebote fue abismal, catorce más cazaron.

La jornada del sábado se cerró con la victoria del Castellón sobre el Alicante, 91-85. Hasta los 38 puntos se fue Brano Dukanovic, que sólo se perdió tres de los minutos. Si no fue el partido de su vida poco le faltó, 8 de 10 en triples, 6 de 7 tiros libres, 4 de 7 en lanzamientos de dos puntos, además de tres rebotes y cinco asistencias para un 43 de valoración.

Quedan para el domingo dos partidos, los que enfrentarán a Palma y Huesca y a Breogán y Gipuzkoa Basket, éste a las doce del mediodía.