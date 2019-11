La fe lleva al COB hasta el triunfo

Si la fe mueve montañas cómo no va a ganar partidos. La fe que mantuvo el Ourense Baloncesto cuando le iban muy mal dadas, 25-42 en el segundo cuarto. Poco a poco fueron limando la desventaja los de Gonzalo García, que con todo entraron al cuarto definitivo diez abajo. Ahí emergió un Pol Figueras espectacular, que a base de puntos y asistencias secomió al Granada hasta el 79-74 final.

El COB, el cuarto peor equipo a la hora de rebotear en ataque, arrancó el partido cogiendo tres consecutivos. Cosas del baloncesto. El 2-0 lo puso Van Wijk, el 5-2 Alvarado con un triple. Ourensanos y granadinos salieron de un acertado exagerado, de manera que ahí no fallaba ni el tato. Le tocó a Serrano, ya con el cuarto avanzado. Un secundario, Bortolussi, se ponía las botas desde el triple, para cerrarlo con una mínima ventaja visitante, 22-23.

En el segundo vino el tío Paco con las rebajas. Un parcial de 3-10 disparó a los andaluces, que alcanzaron una máxima de once puntos después de un tiro de tres de Manu Rodríguez, 25-36. Lo peor estaba por llegar, la vuelta a cancha de todo el quinteto inicial no cortó la sangría, 25-42 tras el tercer acierto sobre cuatro desde más allá del arco del citado Bortolussi. El parcial se iba hasta un 3-19, cortado por Edu Martínez. El del COB fue más modesto, apenas un 7-2, suficiente para que los andaluces no rompieran el partido. Miguita a miguita fueron recorriendo el camino, para llegar al descanso diez abajo, 38-48.

Ganar cuesta, la quinta victoria de la temporada iba a haber que sudarla. En una jornada en la que el Valladolid salía perdedor de Almansa, en la que Palencia ganó con estrecheces, los ourensanos se pasaron el tercer cuarto amagando pero sin llegar a dar. Tres tiritos desde cinco metros de Pardinas, de esos que cada vez se intentan menos, mantuvieron a los de Pin, que respondieron al acercamiento local, 49-56, con una cesta sobre la bocina de Rubio bajo el aro, 53-62.

El periodo definitivo fue de Figueras, que dijo aquello de 'a mí el pelotón que los arrollo'. Siete puntos del barcelonés estrecharon el marcador, 60-65, una asistencia para Serrano puso el 62-65. Gonzalo García lo vio claro, el partido estaba en jugar con dos bases, con cuatro pequeños más Balaban. Un triple igualó, 71-71 a falta de algo menos de dos minutos. Granada ya no dio pie con bola, los primeros puntos de Ott llegaron en el momento preciso, 74-72. Una corriente de agua se llevó por delante a los visitantes, que desde entonces sólo recibieron. Así se fueron, preguntándose qué les había pasado pasado.