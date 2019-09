"No llevamos ningún punto pero debíamos llevar al menos tres. Lo que sí tenemos claro es que encajando dos goles por partido no vamos muy allá". José Curiel, entrenador del Pontellas, rival el domingo de la UD Ourense, a las siete.

Dos derrotas del conjunto pontevedrés, 1-2 contra el Bouzas y 2-0 en Lugo. Curiel no se alarma, ha pasado tiempos peores en el club, está convencido que van a competir bien. "Pecamos de falta de experiencia, pero este equipo va a crecer a pasos agigantados. Enfrente vamos a tener gente experimentada en la categoría, los pequeños detalles van a decantar los partidos. El año pasado ganamos la liga con mucha autoridad, continúan dieciséis jugadores, de cara a éste, desde la primera charla de la pretemporada sabemos bien lo que nos espera", relata Curiel.

El Pontellas arrasó el curso pasado en el grupo sur de la Preferente, pero hasta esos días de vino y rosas hubo unas cuantas espinas, dos años anteriores en concreto en los que eran colistas después de diez jornadas, con apenas cuatro puntos. El primero acabaron sextos y el segundo en la décima posición. Lo llamativo es que su continuidad en el banquillo no estuvo puesta en entredicho en ningún momento. "El respaldo de la presidenta ayudó mucho, cuando ascendimos promovimos una revolución importante porque entendimos que el equipo necesitaba energía de otro tipo. Estuvimos en una situación límite, es verdad. La confianza que se me dio fue fundamental", recuerda.

¿Qué me dice de la UD Ourense? "Tiene la base fundamental bien consolidada, tiene poderío económico y social. Este año o el siguiente acabará en el play off, es cuestión de tiempo, pero será más pronto que tarde. Tiene buenos jugadores y un buen entrenador, así que... Es de lo mejorcito de la categoría, va a estar seguro en la pelea, otra cosa es que las cuatro primeras plazas van a estar muy caras. Currás está haciendo un trabajo espectacular, pero el domingo no le deseo suerte ninguna", remarca.

"Les podemos ganar si somos capaces de imponernos en todo lo que hagamos y controlamos bien los detalles. Vamos a tener nuestro momento, el año pasado nos jugábamos muchos partidos a un cara o cruz, éste vemos que los rivales nos hacen daño. Somos un equipo joven, la liga es larga y yo confío en estos chicos", finaliza Curiel.