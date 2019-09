Costas, la presidenta de una junta formada por mujeres

Marta Costas es la presidenta del Pontellas desde hace tres años. En una directiva protagonizada por mujeres, la secretaria es María Paz González, la tesorera es María Freitas, y la vicepresidenta primera se llama Silvia Acevedo. Cinco más son vocales.

"Todas somos muy futboleras, yo lo soy desde muy pequeña, me lo inculcó mi padre, era entrenador e iba con él. Llegué porque el club se acercó a mí dado que era asesora de empresas, los que estaban se fueron dejando deudas. Yo no quería, 'por favor, por favor', les decía. Pero aquí estoy", relata Costas.

"La presidencia tiene cosas buenas y otras no tanto, pero no deja de ser una experiencia. Lo que sí demanda es mucho sacrificio. No, no llevo bien la atención de los medios, no me gusta, lo agradezco pero prefiero pasar desapercibida", concluye.