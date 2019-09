Los penaltis clasificaron al Ourense CF en Espiñedo, los penaltis le dejaron sin título en Portonovo. Por el camino, una eliminatoria contra el Alondras que no llegó a disputarse ante la renuncia del conjunto pontevedrés. Desde luego que Martín Lamelas no olvidará el campo de Baltar. Lo tuvo en la mano pero no lo atrapó.

el detalle